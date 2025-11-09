「BCNランキング」2025年10月27日〜11月2日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）3位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）4位Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）5位Pro-X V2 レッドAKR-PRO-X/RED/V2（AKRacing）6位RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）7位Pro