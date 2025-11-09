第50回（GI、芝2200m）は16日、京都競馬場で行われる。今年は昨年の有馬記念覇者・レガレイラを筆頭に、秋華賞2・3着馬のエリカエクスプレスとパラディレーヌ、昨年の桜花賞馬ステレンボッシュ、重賞好走組のラヴァンダ、カナテープ、ココナッツブラウンらがエントリー。ここでは過去10年のデータから、予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■アイルランドT組の巻き返しに警戒 府中