プロ野球・日本ハムが9日、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOで秋季キャンプ最終日を迎えました。練習後には、選手を代表して清宮幸太郎選手が挨拶。来季へ意気込む様子が、球団公式YouTubeで公開されました。ファンがスタンドから見つめる中、汗を流した日本ハムナイン。練習が終わると、選手らはグラウンドに集合します。選手が囲んだマウンドの中央に立ったのは清宮選手。マイクを片手に、関係者やファンに向けて感謝を口にし