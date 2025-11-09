◇ムロオ関西大学ラグビー第5節立命大34―10関大（2025年11月9日大阪・鶴見緑地球技場）立命大は34―10で関大を下し、今季初勝利を挙げた。前半14分のFL吉川大智（3年＝関大北陽）によるトライを皮切りに、計5トライ。ここまで開幕から4連敗中だったが、第5節で初白星を手にし、勝ち点5を得て最下位から6位に浮上した。同大は54―7で摂南大を下し、4試合ぶりの白星で今季2勝目。摂南大は開幕5連敗を喫した。