俳優の堺雅人（52）が9日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）にゲスト出演し、知的探究心から生まれた挑戦について語った。同番組のゲスト出演は約2年ぶり。前回は時間切れで聞けなかったが、パーソナリティーの安住紳一郎アナウンサーはどうしても堺に聞きたいトークテーマがあったという。それは、みそ汁の具についてだった。堺は「みそ汁を作りだした時に、実験でどこまで耐えられるか、“器”として」