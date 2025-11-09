ミスタードーナツが、ポケモンの人気キャラクター「メタモン」をモチーフにした「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」を、ミスドネットオーダーの事前予約限定で発売する。予約受付開始は11月12日（水）から。ミスタードーナツ55周年を記念「タマゲた！ メタモンのドーナツツリー」期間限定発売(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.今回は、ミスタードーナツの55周年を記念して、メ