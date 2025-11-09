重機で障害物を乗り越える操作方法を確認する参加者＝2025年9月、千葉県木更津市災害時に備えて重機の操作方法を学べる研修施設が千葉県木更津市にある。県内を襲った台風被害への支援を続ける千葉南部災害支援センターと日本財団、市が連携し、市有地に重機を備え、消防や一般向けの練習会を定期開催している。重機は人命救助や土砂撤去に役立つが、操作できる人材が不足しており、克服を目指す。同様の取り組みは宮城、佐賀両