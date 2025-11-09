「明治安田Ｊ１、広島３−０浦和」（９日、エディオンピースウイング広島）広島がルヴァン杯優勝から公式戦３連勝とした。１６日の天皇杯準決勝・神戸戦へ弾みをつける快勝劇となった。立ち上がりこそ、相手に主導権を握られたものの、前半４３分にＦＷ・木下が先制ゴールを決めると、後半は終始、広島ペース。同３０分にＭＦ・加藤が追加点を奪い、同３７分には今季序盤まで浦和に所属していたＭＦ・前田がダメ押しゴールを