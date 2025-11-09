9日正午ごろ、西原村（にしはらむら）と南阿蘇村（みなみあそむら）にまたがる俵山（たわらやま）で70代男性が遭難したとの通報があり、警察と消防が捜索を始めました。 9日正午ごろ、遭難した男性の家族から「俵山に山登りに行くと言ったが、戻ってこない」と110番通報がありました。警察によりますと男性は熊本市在住で8日昼頃から1人で山に入ったと見られ、西原村の「萌の里」付近で男性が乗っていたモトクロス用のバイクが見