◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良）１着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、１番人気で松山弘平騎手騎乗のアウトレンジ（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は、７着に敗れた。同馬は、昨年１１月の浦和記念で重賞を初制覇。今年５月の平安Ｓで２勝目をマークした。前走の帝王賞は２着に敗れたが、勝ち馬は３日の