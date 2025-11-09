松江観光協会は11月1日〜12月14日の土・日曜日、松江を愛する役者たちと創る観光イベント「八雲と歩く松江じかん」を島根県松江市で開催している。山陰と松江をこよなく愛する地元の役者たちが、小泉八雲と妻セツの世界に観光客を誘う八雲とは、ギリシャ生まれで松江にゆかりのある作家ラフカディオ・ハーン(日本名 小泉八雲)のこと。『怪談』『知られぬ日本の面影』などの著作で知られている。妻のセツと出会ったのは明治時代の島