島根県は11月5日、「萩・石見空港片道利用で、レンタカーの乗り捨て料金が0円になるキャンペーン」を実施すると発表した。五感でほぐれる、島根たび島根県および島根県観光連盟は、萩・石見空港を活用したさらなる観光誘客の促進を目的に、ANAグループと連携し、東京(羽田)=萩・石見線の利用促進事業を進めている。その一環として、新たに同キャンペーンを期間限定・台数限定で実施する。レンタカーの出発店舗または返却店舗を萩・