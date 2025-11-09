9日、2025明治安田J1リーグ第36節が行われ、京都サンガF.C.と横浜F・マリノスが激突した。京都は前節を終えた時点で3位につけており、5ポイント差で首位を追っている。優勝争いを繰り広げているが、土曜日に今節を戦った首位の鹿島アントラーズと2位の柏レイソルが揃って勝利したため、逆転優勝のためにこの試合は勝ち点3が必須になった。一方のマリノスは残留争いを戦っており、18位横浜FCが昨日鹿島に負けたため、京都に勝利すれ