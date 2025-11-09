ラ・リーガの強豪が右SBの補強を検討しているようだ。『MUNDODEPORTIVO』によると、バルセロナが獲得を目指しているのが、プレミアリーグのクリスタル・パレスでプレイするDFダニエル・ムニョス。コロンビア代表の選手で、2024年にベルギーのヘンクから加入。パレスでは右WBとして地位を築いており、今季は公式戦18試合で2ゴール2アシストを記録している。バルセロナの右SBはフランス代表のジュール・クンデが務めており、攻守両面