サンダーランドはプレミアリーグ第11節でアーセナルと対戦した。今節ホームに迎えたアーセナルは公式戦10連勝中で、さらに8試合連続無失点という圧巻の強さを見せているチームだったが、サンダーランドは劣らぬパフォーマンスを披露した。36分にロングボールからPA内に侵入したダニエル・バラードが見事なシュートを叩き込み、先制に成功したサンダーランド。後半に入り、アーセナルに逆転を許すも90+4分にブライアン・ブロビーが