第105回全国高校ラグビー香川県大会は、11月9日、県総合運動公園ラグビー・サッカー場で決勝が行われ、坂出第一が26－22で高松北との接戦を制し優勝しました。 【写真を見る】坂出第一が26－22で高松北との接戦を制し優勝花園出場は2年連続6回目【高校ラグビー香川大会2025決勝】 坂出第一の花園出場は2年連続6回目です。試合のもようは、11月22日の深夜、RSKテレビで放送します。