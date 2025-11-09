阪神・和田豊ヘッドコーチが９日、藤川監督の依頼を受け１１日の練習試合・中日戦（春野）のスタメンを発表した。指揮官が「育成ですけど、肩も強くて足が速い。打順を前に持ってきてほしいと（コーチ陣に）言いました」と語っていたスタンリー・コンスエグラ外野手は「２番・右翼」。「４番・ＤＨ」には中川勇斗捕手が入り、「５番・左翼」は前川右京外野手となった。先発は伊藤稜投手が務める。今秋から野手転向した西純矢に