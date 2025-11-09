◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル、不良） １着馬にチャンピオンズＣ（１２月７日、中京）の優先出走権が与えられるＧ３は１５頭立てで争われ、３番人気で横山和生騎手騎乗のロードクロンヌ（牡４歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は、３着に終わった。今年３月に昇級後、マーチＳ３着、平安Ｓ２着、エルムＳと重賞戦線で好走を続けていた。フォーエバーヤング世代の４歳牡馬