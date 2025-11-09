STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループACEes深田竜生（23）と関西ジュニアの西村拓哉（22）が9日、SUPER EIGHT大倉忠義（40）が編集長を務めるエンタメマガジン『Zessei』創刊記念記者会見に登壇した。10日に創刊する同誌は、大倉が代表取締役社長を務める「J−pop Legacy」が立ち上げた。表紙と巻頭特集はACEes、裏表紙を西村ら関西ジュニアの8人が飾った。グループで表紙を務めた深田は「お話をいただいた時に5人で『やった