11月9日、東京競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（ダ1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、ディーズゴールド（牡3・美浦・田村康仁）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にマルセルテソーロ（牡3・美浦・牧光二）、3着にダンツティアラ（牡4・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:37.9（稍重）。1番人気で戸崎圭太騎乗、ソナタン（牡3・美浦・和田勇介）は、6着敗退。【新馬/東京6R】6番人気ピースサインがデビューV…断然人