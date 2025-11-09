11月9日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1600m）は、横山武史騎乗の6番人気、ピースサイン（牡2・美浦・浅利英明）が快勝した。2馬身差の2着にケブランリ（牡2・美浦・加藤士津八）、3着にロイヤルアデレード（牡2・美浦・加藤征弘）が入った。勝ちタイムは1:39.0（稍重）。1番人気でC.ルメール騎乗、ゲタリア（牡2・栗東・杉山晴紀）は9着、2番人気で北村宏司騎乗、エッチェレンテ（牡2・美浦・鹿戸雄一）は8着敗退。