11月9日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、A.プーシャン騎乗の3番人気、ヴォートセレスト（牡2・美浦・奥村武）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のアイムイン（牡2・美浦・加藤征弘）、3着にクオンタムスター（牡2・美浦・堀宣行）が入った。勝ちタイムは2:00.8（良）。2番人気で横山武史騎乗、ゴコウコイコイ（牝2・美浦・栗田徹）は、5着敗退。