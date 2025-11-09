今日9日と明日10日の夜遅くから明け方にかけて、月と木星が並んでいる様子が見られます。今日9日の夜遅くは、沖縄や中国地方、東海から東北の太平洋側で雲の切れ間があるでしょう。明日10日の夜遅くは、九州から東海、関東甲信、東北や北海道の太平洋側では晴れて、星空を楽しめる所が多くなりそうです。今日9日と明日10日は月と木星が接近今日9日と明日10日の夜遅くから明け方にかけて、月と木星が並んでいる様子が見られます。木