ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。炊き分けも、ニオイ対策も。毎日を支える多機能炊飯器【山善】の炊飯器がAmazonに登場!1山善の炊飯器は、熱伝導率の高い銅釜を採用し、釜全体を均一に加熱することで炊きムラを抑え、ふっくらとしたご飯を炊き上げ