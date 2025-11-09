この記事では、実母に写真共有アプリで子どもの様子を見せているが心配やアドバイスが多くストレスに感じているという投稿を紹介します。子どもの肌の調子が悪いとそれを指摘されるため、写真で肌を加工してしまうこともあるそう。写真を見せなければ催促が来るため渋々送っているという投稿者さん。しかし、度重なる心配やアドバイスを負担に感じ、もう少しこちらの気持ちも考えてほしいと感じているそうです。 ©ʊ