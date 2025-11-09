高知県安芸市で秋季キャンプを行う阪神は11日に中日と行う練習試合（春野）のスタメンと先発投手を発表した。先発は育成左腕の伊藤稜で、4番に指名打者で中川、2番には藤川監督の要望もあって育成助っ人のコンスエグラが入った。野手転向の西純は途中出場が濃厚だ。1番中福島2番右コンスエグラ3番三郄寺4番指中川5番左前川6番二百崎7番一井上8番捕嶋村9番遊山田