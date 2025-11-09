多摩川ボートの6日間開催「第9回住信SBIネット銀行賞」は、9日に初日が行われた。137期新人の港理樹（23＝東京）は、待ちに待ったデビュー戦となったオープニング1Rで6着。レース後は「ホッとした」と笑顔をのぞかせていたが、道中は先輩レーサーと終始競り合うなかなかの内容で「位置取りとか、やっぱり実戦では予期しないこととかがあって難しかった。でも、いろいろ得るものがあった。今後に生かしていきたい」と充実の表情