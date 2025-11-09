中国の女優ユー・シューシン（虞書欣）が7日、タイで開催された愛奇芸（iQiyi）主催のイベントに出席し、約2カ月ぶりに公の場に姿を見せた。ユー・シューシンとホー・ユー（何与）が主演し、タイでも撮影を行ったドラマ「双軌」は11月中の配信開始が見込まれている。愛奇芸が7日にタイのバンコクで開催したファン感謝イベント「愛奇芸泰国悦享会（iQIYI iJOY TH）」にユー・シューシンが出席し、現地ファンと交流した。ユー・シュ