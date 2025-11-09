11月９日に開催されたJ１第36節で、17位の横浜F・マリノスが敵地で３位の京都サンガF.C.と対戦した。勝てばリーグ戦２試合を残してJ１残留が決まるマリノスは、この重要な一戦で35分に先制に成功。ジョルディ・クルークスのFKに反応した谷村海那がヘディングシュートを叩き込んだ。さらに72分には途中出場の天野純が追加点を奪取。90＋２分にも植中朝日がダメ押し弾を決めて３−０で快勝。順位も16位に上げた。 無失