明治安田J2リーグ第36節は11月9日、全国各地で計10試合が行われ、藤枝MYFCは、アウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦、1-1で引き分けました。藤枝は前半7分に楠本卓海のゴールで先制するもPKで追いつかれ、ドロー決着。これでリーグ戦6試合勝ちなしです。 【明治安田J2リーグ第36節＝フクダ電子アリーナ：13,708人】 藤枝MYFC1(1-1,0-0)1ジェフユナイテッド千葉 ＜得点者＞ 【藤