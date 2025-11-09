明治安田J2リーグ第36節は11月9日、全国各地で計10試合が行われ、ジュビロ磐田はアウェーでレノファ山口と対戦し、2-1で逆転勝ちました。磐田はこれでリーグ戦3連勝です。 前節、16戦負けなしの長崎に土をつけ意気上がる磐田でしたが、通算成績1勝3分け3敗、前回対戦でも敗れている“苦手”山口に前半、先制点を許す苦しい展開となります。後半40分、オウンゴールでようやく追いつくと、アディショナルタ