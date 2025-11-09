円谷英二監督が殿堂入りした米視覚効果協会の表彰式＝ロサンゼルス（（C）円谷プロ）ウルトラマンの生みの親で「特撮の神様」として知られる円谷英二監督が、米国の視覚効果協会で日本人として初めて殿堂入りし、ロサンゼルスで表彰式が行われた。円谷プロダクションが9日までに発表した。円谷プロによると、同協会は映画やテレビなどの視覚効果の専門家による国際的な団体で、50カ国以上に5千人超の会員がいる。過去にはウォ