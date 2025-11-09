宝塚歌劇団星組出身で、現在は吉本興業に所属する成紗舞が、2日のABEMA的ニュースショーに出演。宝塚歌劇団では大輝真琴の芸名で男役として活躍した成紗に、気になる「宝塚のウワサ」について尋ねた。【映像】元宝塚の男役がやってしまう“飲み方”（実際の映像）男役の知られざるボディメイク術について成紗は「体型を作るために布団を着用している」と告白。「『胴布団』と呼ばれる着る布団のようなもので、それを自分でこし