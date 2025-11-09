東京女子プロレスのプリンセスタッグ王座戦（９日、東京・後楽園ホール）は王者・上福ゆき（３２）、上原わかな（２９）組が、ＨＩＭＡＷＡＲＩ（２７）＆鈴木志乃（２７）を撃破し２度目の防衛に成功した。上福以外の３人は２０２３年デビューの同期。試合では同期同士が意地を張り合う一進一退の攻防を展開した。それでも敵軍の勢いに圧倒される場面もあったが、１５分過ぎコーナーからダイブしてきたＨＩＭＡＷＡＲＩを上福