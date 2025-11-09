◆大相撲九州場所初日（９日・福岡国際センター）東前頭１６枚目・欧勝海（鳴門）が、西前頭１５枚目・湘南乃海（高田川）を寄り切り、新入幕初日を白星で飾った。鋭い当たりから右上手を引き、一気に走った。「素直にうれしい。しっかりと立ち合いから流れを持って来られた」と納得の表情を見せた。欧勝海は、石川・津幡町出身で、同郷で１学年先輩の横綱・大の里（二所ノ関）に誘われ、新潟・海洋高に進学した。２０２０年春