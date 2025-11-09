マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が8、9日両日に新潟・中越高の球児へ指導を行った。高校生指導は20年から6年連続。昨年の母校の愛工大名電（愛知）を含めると通算12校目となった。8日は、新潟県長岡市の悠久山球場を訪れ、中越と新潟県5校連合チームとの練習試合を視察。試合後は一緒にウォーミングアップをし、中越の選手とキャッチボール。続いて打撃練習を実演した。9日の2日目。中越高