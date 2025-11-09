お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が、きょう9日放送のABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜後10：15）第5話に出演する。【第5話カット多数】『すべ恋』郁子（市川由衣）忘れられない相手がいた今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。