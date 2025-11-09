俳優の妻夫木聡が9日、自身のインスタグラムを更新。TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜後9：00）で共演中の佐藤浩市、目黒蓮との豪華3ショットを公開した。【写真あり】3人でご飯！妻夫木聡＆佐藤浩市＆目黒蓮の豪華ショット妻夫木は「目黒蓮、本当に稀有な男です蓮といると、不思議と力が湧いてくるなんでも乗り越えられそうな絶対に諦めない強い精神力を支えるのは、全ての人への深い感謝の気持ち