8日、千葉県松戸市の路上で男性が刺され殺害された事件で、警察は別の暴行事件で逮捕された男と今回の事件との関連を調べています。この事件は8日朝早く、松戸市の路上で、礒貝要平さん（46）が右脇腹を刺されるなどして殺害されたものです。現場周辺の防犯カメラには、容疑者とみられる人物が写っていて、その特徴が、事件の後に松戸市内で起きた別の暴行事件で現行犯逮捕された男に似ていることから、警察が関連を調べています。