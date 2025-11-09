【J1第36節】(国立)町田 0-1(前半0-0)FC東京<得点者>[F]安斎颯馬(87分)<警告>[町]前寛之(42分)[F]高宇洋(74分)主審:中村太└安斎颯馬が恩師率いる町田撃破の決勝弾!! FC東京、国立天皇杯“前哨戦”制す