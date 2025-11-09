【J1第36節】(サンガS)京都 0-3(前半0-1)横浜FM<得点者>[横]谷村海那(35分)、天野純(72分)、植中朝日(90分+2)<警告>[横]ジャン・クルード(12分)、鈴木冬一(58分)、天野純(77分)、植中朝日(90分+3)主審:長峯滉希└横浜FMが上位京都を撃破してJ1残留を勝ち取る! 18位横浜FCは1年でのJ2降格が決定…京都も優勝の可能性が潰える