BUMP OF CHICKENが、12月10日にリリースする『I』のTOY’S STORE限定盤のパッケージ展開図が公開された。 （関連：【画像あり】BUMP OF CHICKEN、ニューシングル『I』TOY’S STORE限定盤の展開図） 本楽曲は、TVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のエンディングテーマ。TOY’S STORE限定盤では、アニメ制作スタジオのボンズフィルムが描き下ろしたデクと爆豪勝己の全身イ