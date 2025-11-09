【J2第36節】(Ksスタ)水戸 0-2(前半0-0)大宮<得点者>[大]杉本健勇2(77分、87分)<警告>[水]粟飯原尚平(30分)[大]市原吏音(25分)、アルトゥール・シルバ(40分)、イヨハ理ヘンリー(60分)主審:川俣秀├J2首位・水戸は今節のJ1昇格確定ならず…大宮FW杉本健勇2発に沈む└J2首位の水戸は今節にもJ2優勝、J1昇格確定の可能性…その条件は?