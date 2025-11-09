[11.9 J2第36節 水戸 0-2 大宮 Ksスタ]J2リーグは9日に第36節を行った。水戸ホーリーホックとRB大宮アルディージャの試合は、大宮が2-0で勝利。首位・水戸は条件次第で今節の昇格が決まったが、次節以降にお預けとなった。首位・水戸は今節で勝利し、他会場の3位・ジェフユナイテッド千葉が引き分け以下となれば、初のJ1昇格が決まる。大宮との接戦はスコアレスのまま進むと、後半32分に均衡が崩れる。大宮はFW杉本健勇が先