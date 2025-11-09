【J2第36節】(みらスタ)山口 1-2(前半1-0)磐田<得点者>[山]山本桜大(44分)[磐]オウンゴール(85分)、金子大毅(90分+6)<警告>[山]岡庭愁人(40分)[磐]ブラウンノア賢信(30分)、倍井謙(40分)主審:吉田哲朗