【J3第35節】(ミクスタ)北九州 1-2(前半0-1)福島<得点者>[北]渡邉颯太(86分)[福]芦部晃生2(36分、47分)<警告>[福]當麻颯(29分)、矢島輝一(90分+6)、鈴直樹(90分+8)観衆:5,673人主審:國吉真吾