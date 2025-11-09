【J2第36節】(ソユスタ)秋田 2-0(前半1-0)いわき<得点者>[秋]飯泉涼矢(34分)、佐藤大樹(90分+6)<退場>[い]熊田直紀(90分)<警告>[秋]岡崎亮平(44分)[い]加藤大晟(61分)、熊田直紀2(66分、90分)、石田侑資(81分)主審:榎本一慶