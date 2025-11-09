【J2第36節】(NDスタ)山形 2-1(前半1-0)今治<得点者>[山]西村慧祐(11分)、寺山翼(79分)[今]マルクス・ヴィニシウス(51分)<退場>[今]弓場堅真(90分)<警告>[山]中村亮太朗(7分)、寺山翼(78分)[今]弓場堅真(72分)、大森理生(84分)主審:須谷雄三