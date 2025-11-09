[11.8 J1第36節 町田 0-1 FC東京 国立]J1リーグは8日、第36節を各地で行い、FC東京がFC町田ゼルビアを1-0で破った。後半42分に途中出場のMF安斎颯馬が決勝ゴールを決めた。国立競技場に46,838人が集まった一戦は互いにJ1リーグタイトルと降格の可能性がなくなっているなか、16日に同じ国立で同カードが激突する天皇杯準決勝の“前哨戦”。町田はDF望月ヘンリー海輝と3バックの右CB、MF中山雄太をボランチで起用し、MF中村帆高