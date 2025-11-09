[11.9 J3第35節](沖縄県陸)※16:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊地脩太DF 4 藤春廣輝DF 14 鈴木順也MF 10 富所悠MF 11 石浦大雅MF 15 荒木遼太MF 18 平松昇MF 20 永井颯太MF 23 曽田一騎FW 9 浅川隼人控えGK 50 川島康暉DF 22 大和優槻MF 8 岩渕良太MF 13 岩本翔MF 17 永長鷹虎MF 28 津覇実樹MF 58 志慶眞巧洋FW 47 ワッド・モハメッド・サディキFW 89 高木大輔監督平川忠亮[アスルクラ